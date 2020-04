Speciale difesa: Libia, la Turchia invia attrezzature mediche per la lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha inviato una spedizione di forniture mediche in Libia per la lotta al coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Il ministero della Difesa turca ha annunciato su Twitter che il materiale sanitario è stato inviato ai "fratelli libici e alle nostre squadre di cooperazione per l'addestramento militare e consulenza in servizio nella regione" su direttive del presidente Recep Tayyip Erdogan. Ankara è uno dei principali sostenitori in termini di supporto materiale e militare del governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale e guidato da Fayez al Serraj. Finora sono 23 i casi di Covid-19 ufficialmente registrati in Libia, di cui uno confermato a Bengasi e tutti gli altri a Tripoli e Misurata. (Tua)