Speciale difesa: ministro Guerini, Polizia di Stato è un "punto di riferimento per il paese"

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto oggi rivolgere un saluto e un ringraziamento al personale della Polizia di Stato per il 168mo anniversario della costituzione del Corpo. Lo riferisce un comunicato stampa della Difesa. "Un anniversario particolare, in questo momento molto difficile per l'Italia e per gli italiani che si confrontano con la paura di un pericolo sconosciuto, che rende incerta la loro visione del futuro. Ora più che mai la Polizia di Stato, così come le Forze Armate, rappresenta un punto di riferimento sicuro per il nostro Paese. L'anniversario che da 168 anni gli uomini e le donne della Polizia celebrano in prima linea, per strada, quest'anno ribadisce e rinsalda ancor di più il profondo legame con i nostri concittadini: quello di essere al loro fianco, al punto di sacrificare la vita per la tutela della sicurezza della collettività, a presidio delle istituzioni". (Com)