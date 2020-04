Cultura: nei Musei Civici di Roma ecco appuntamenti digital per fine settimana dal 10 al 12 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna "io resto a casa", prosegue le attività su web e social con il programma "la cultura in casa". Questi alcuni dei contenuti digital dei Musei Civici disponibili dal weekend di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile. Il canale social "cultura a roma" darà aggiornamenti quotidiani. Un week-end di Pasqua ricco di approfondimenti sui canali web e social dei Musei Civici. Si comincia oggi, venerdì 10 con la rubrica "la mostra in casa", che porterà gli utenti a conoscere da vicino i dettagli della mostra La Rivoluzione della Visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi Contemporanei ungheresi in programma alla Galleria d’Arte Moderna. Con l’arrivo della sera e del cielo stellato, tornerà anche questo venerdì il nuovo appuntamento con la serie Il cielo dal Balcone, a cura degli astronomi del Planetario di Roma. A partire dalle 19.00 si potrà scaricare il podcast audio sul sito www.planetarioroma.it e seguire dal proprio balcone la puntata dal titolo Gemelli e l’Auriga. Ad accompagnarci tra le costellazioni, questa volta, sarà l’astronomo Giangiacomo Gandolfi, mentre le letture di Gianluca Masi, tratte da Eratostene, Igino, Ovidio e Flammarion, permetteranno all’ascoltatore di scoprire antiche storie legate al cosmo. (segue) (Com)