Cultura: nei Musei Civici di Roma ecco appuntamenti digital per fine settimana dal 10 al 12 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 11, invece, spazio ai più piccoli con le nuove attività di Impara l’arte con Bonaparte sui canali del Museo Napoleonico per conoscere, divertendosi, la storia del generale e della sua famiglia. Sempre per bambini e ragazzi, la seconda puntata de La Casina delle Meraviglie. Seguendo le tracce degli animali simbolici nel Museo della Casina delle Civette alla scoperta delle specie animali rappresentate nel museo di Villa Torlonia. Per le famiglie invece, sabato 11 il Museo di Casal de’ Pazzi pubblicherà un menù neanderthaliano da preparare in casa con i propri cari in vista di una Pasquetta in versione domestica. Infine, continuerà il giro virtuale per la Roma antica grazie al nuovo video della serie "con Noi lungo le Mura" dedicato sabato 11 a Porta Flaminia e ai post sui canali social della Sovrintendenza Capitolina. (Com)