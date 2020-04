Coronavirus: in Emilia Romagna 17.774 richieste per la cassa integrazione in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro regionale sulle domande per la cassa integrazione in deroga in Emilia-Romagna dice che sono 17.774 le richieste pervenute, che coinvolgono 54.726 lavoratori, per un volume complessivo di 8.128.196 ore e un ammontare di circa 81,3 milioni di euro (81.281.964)". Lo ha riferito la Regione in una nota in cui ha dato conto del fatto che i dati delle richieste, inviati all’agenzia per il Lavoro della Regione, mettono a fuoco la difficile situazione creatasi con il conseguente impatto sulle attività produttive, a causa dell’emergenza coronavirus. I numeri sono riferiti alle domande inviate dal 23 marzo al 1 aprile e dal 6 al 9 aprile. L'assessore regionale Colla ha spiegato: "Sono numeri ragguardevoli che testimoniano il grande impegno finanziario della Regione Emilia-Romagna. La gestione regionale della Cassa integrazione in deroga sta funzionando e nelle prossime ore daremo alle banche gli elenchi con gli accordi approvati, passaggio fondamentale per l’erogazione degli anticipi”. (Ren)