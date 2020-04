© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione delle sanzioni statunitensi imposte alla compagnia energetica russa Rosneft e al progetto per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 non è stata tra i temi discussi durante la telefonata odierna tra i presidenti dei due paesi, Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante un briefing con la stampa. “La questione non è stata discussa”, ha detto. (Rum)