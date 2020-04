Coronavirus: Carfagna (FI), su patrimoniale governo fermi caos maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, afferma che "se la maggioranza pensa di introdurre una patrimoniale lo dica subito, e chiaramente. Altrettanto chiaramente, da sempre", continua in una nota, "noi diciamo di no a qualsiasi nuova tassa, a maggior ragione in una fase in cui tutti stanno già pagando i costi dell'emergenza". La parlamentare prosegue: "I deputati democratici oggi propongono un surrettizio 'contributo di solidarietà' dicendo di muoversi 'in piena sintonia con il partito'. Quindi anche Zingaretti è d'accordo? E anche il ministro Gualtieri, che da qualche settimana è iscritto a quello stesso gruppo parlamentare? Il virus delle tasse si sta propagando all'interno della maggioranza e nessuno dei partiti che ne fanno parte può ritenersi immune, non finché sostiene questa compagine". (segue) (Com)