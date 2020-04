Coronavirus: Carfagna (FI), su patrimoniale governo fermi caos maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente di "Voce libera", "è il caso che il governo fermi sul nascere questa discussione. L'effetto di queste dichiarazioni ondivaghe è devastante per l'economia italiana, crea incertezza tra i cittadini già preoccupati per l'emergenza sanitaria e per la crisi economica. Anziché inaugurare l'ennesimo dibattito sulla patrimoniale - conclude Carfagna - il governo acceleri i tempi per la concessione di crediti garantiti alle imprese, o rischia un nuovo buco nell'acqua dopo i ritardi drammatici dei famosi 600 euro alle partite Iva, ancora non arrivati ai richiedenti". (Com)