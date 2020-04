Sanità: Simeone (FI), potenziare rete romana per liberare posti letto province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, in una nota dichiara: "Proseguono i lavori della commissione Sanità imperniati sul tema dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La seduta di ieri era principalmente dedicata alla situazione della rete ospedaliera di Roma Capitale e dell’area metropolitana. Il quadro scaturito sembra essere confortante". "In particolar modo - spiega Simeone - il potenziamento del Covid Hospital di Tor Vergata, attraverso il completamento della torre 8 avrebbe ripercussioni positive su tutta la rete regionale. A mio avviso è importante che la rete romana si rafforzi ulteriormente per poter liberare i posti letto nelle strutture delle province. Questo soprattutto in ragione delle difficoltà che emergono quotidianamente nei territori. L’attività d’elezione è bloccata e le liste d’attesa si allungano. Questa situazione non può durare per molto tempo e ritengo necessario prima della fine del lockdown iniziare a preparare la cosiddetta fase 2, soprattutto nell’ambito dell’offerta sanitaria. Riscontro dalle parole dell’assessore D’Amato la volontà di potenziare i servizi territoriali, a partire dall’istituzione di un Coordinamento Covid 19, composto da direttore distretto, referenti Cad, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché con la creazione di unità speciali di continuità assistenziale". (segue) (Com)