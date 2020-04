Sanità: Simeone (FI), potenziare rete romana per liberare posti letto province (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne il capitolo legato al potenziamento degli strumenti diagnostici, prosegue ancora Simeone - "prendiamo atto di un passo in avanti sull’incremento dei tamponi. Aspettiamo con fiducia la validazione scientifica dei test sierologici da parte dell’istituto Spallanzani e del Policlinico Tor Vergata, in modo da procedere con diagnosi più veloci nei confronti degli operatori sanitari più a rischio, quindi ai primari, ai medici, agli infermieri, agli ausiliari; così come a tutte le categorie più a stretto contatto con la popolazione, penso in particolare a Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Esercito, altre forze militari, eccetera, eccetera. Naturalmente auspico che si possa poi procedere ad una progressiva estensione dei test veloci anche nei confronti dei cittadini comuni. Intravedo la possibilità di raggiungere l’uscita dal tunnel, purchè si facciano passi avanti e sempre nella giusta direzione". (Com)