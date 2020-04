Nuovo accordo Opec+, Putin: "Avrà un impatto positivo sui mercati internazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha valutato positivamente l’accordo sui tagli alla produzione raggiunto nel quadro dell’ultima riunione Opec+. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che l’intesa è “frutto del compromesso raggiunto tra 22 paesi sui 23 che hanno partecipato”. “Il documento finale è stato definito molto positivo dal presidente: al momento continuano le consultazioni con le autorità messicane, che speriamo accettino i parametri concordati insieme agli altri paesi”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, aggiungendo che l’accordo “avrà un impatto estremamente positivo sui mercati internazionali”.L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli alleati esterni all’organizzazione, guidati dalla Russia (Opec+), hanno raggiunto un accordo per un taglio record della produzione di petrolio greggio, pari ad oltre un quinto della produzione complessiva attuale, ed hanno chiesto agli Stati Uniti e ad altri produttori di unirsi a tale sforzo senza precedenti nel tentativo di risollevare i prezzi del greggio abbattuti dalla pandemia globale di coronavirus e dalla guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia. L’annuncio è giunto al termine dei colloqui di ieri, 9 aprile, tra i membri dell’Opec+, che precedono una teleconferenza tra i ministri dell’Energia dei paesi del G20 coordinata dall’Arabia Saudita. Il taglio concordato dall’Opec e dall’Opec+ ammontano complessivamente a ben 10 milioni di barili di petrolio giornalieri, pari al 10 per cento delle forniture globali; ulteriori tagli per 5 milioni di barili giornalieri dovrebbero giungere da altri produttori per aiutare a superare la peggiore crisi petrolifera da decenni a questa parte.La domanda di petrolio greggio globale è crollata di 30 milioni di barili giornalieri – circa il 30 per cento delle forniture globali – a causa del blocco del traffico aereo e delle misure adottate dai governi per frenare la pandemia di coronavirus. Per quanto drastica, la misura adottata dall’Opec e dai suoi alleati esterni non basterà dunque a frenare l’accumulazione di riserve a livello globale. Non è affatto scontata, inoltre, l’adesione agli sforzi di riduzione della produzione globale di petrolio greggio da parte degli Stati Uniti, il cui presidente, Donald Trump, ha invece inviato un avvertimento all’Opec a risolvere la situazione, affermando che l’output Usa è già in calo a causa del crollo dei prezzi del barile di petrolio.Uno squilibrio tra domanda e offerta potrà portare a un eccesso di petrolio sul mercato nel secondo trimestre pari a 14,7 milioni di barili al giorno. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, Mohammed Barkindo, nel corso della videoconferenza dell’alleanza Opec+ a cui hanno preso parte anche altri paesi produttori, nella giornata di ieri, 9 aprile. Durante il suo intervento, Barkindo ha chiesto ai partecipanti di adottare “misure urgenti per stabilizzare il mercato del petrolio”, osservando che la situazione attuale vede un crollo della domanda globale a causa delle ripercussioni sull’economia della pandemia di coronavirus e un eccesso di offerta provocato dal fallimento dell’accordo Opec+ sul taglio della produzione petrolifera lo scorso 6 marzo sta portando al collasso gli impianti di stoccaggio. “Gli impianti di stoccaggio del petrolio a livello globale potranno raggiungere la loro massima capacità di carico a maggio”, ha dichiarato. (Res)