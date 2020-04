Moldova: coronavirus, atterrato stamattina aereo cinese con aiuti sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo aereo cinese carico di attrezzature mediche è atterrato questa mattina in Moldova, per sostenere le autorità nazionali nel contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Moldpres”, aggiungendo che alla cerimonia di benvenuto hanno preso parte il capo dello Stato, Igor Dodon, l’ambasciatore cinese a Chisinau, Zhang Yinghong, il ministro della Sanità Viorica Dumbraveanu e una serie di funzionari di governo. Stando alle informazioni diffuse, gli aiuti includono tute protettive, guanti in lattice, mascherine e scanner termici. “Il virus si sta diffondendo molto rapidamente in tutto il mondo, ed è un nemico comune a tutti noi: dobbiamo unire le nostre forze per sostenerci a vicenda in questa battaglia”, ha detto l’ambasciatore Zhang. (Moc)