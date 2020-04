Coronavirus: Fumagalli (M5s Lombardia), chiesta commissione speciale per revisionare riforma sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'odierna commissione consiliare di materia il consigliere regionale del M5s Lombardia, Marco Fumagalli, ha chiesto la creazione di una commissione speciale per avviare un percorso di revisione della riforma sanità lombarda. "Le decisioni prese dalla commissione sanità in previsione del prossimo consiglio regionale del 16 aprile - osserva il pentastellato - sono assolutamente insufficienti non solo ad affrontare questa fase, ma nemmeno quella successiva di ritorno ad una pseudo normalità. Se la Giunta non è riuscita fino ad ora ad attuare quanto da lei stessa indicato non è dato capire perché queste cose dovrebbero essere attuate a seguito di una banale risoluzione del Consiglio. Il problema di fondo è l'incapacità della Giunta ad attuare la legge 23 del 2015 con i nefasti effetti che abbiamo visto in questa epidemia". Citando l'art. 1bis (introdotto con l.r. n. 41/2015), che dispone che l'articolazione del servizio sanitario e sociosanitario regionale delineato dalle leggi regionali n. 33/2009 e 23/2015, "avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il ministero della Salute, valuta i risultati della sperimentazione" "abbiamo chiesto - sostiene il consigliere M5s - la costituzione di una commissione speciale per il compiuto espletamento di questa sorta di check. È evidente che qualcosa non abbia funzionato in questa sperimentazione se abbiamo avuto il record dei decessi in Lombardia". La commissione speciale oltre a poter fare audizioni e raccogliere proposte potrà anche definire un compiuto percorso di "revisione della riforma" con le opportune previsioni economico e finanziarie nell'ambito di quella programmazione e pianificazione "che purtroppo - conclude Fumagalli - è assolutamente carente in ogni provvedimento di Regione Lombardia". (com)