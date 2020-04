Coronavirus: ricerca atenei, per impatti decreti governo in marzo evitati almeno 200mila ricoveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mappa dei contagi risultante è stata poi confrontata con l'andamento reale dell'epidemia, riscontrando un'elevata accuratezza del modello matematico, che potrà quindi essere impiegato nello studio dei prossimi provvedimenti. Analizzando la geografia del contagio, gli scienziati hanno riscontrato come l'epidemia nelle prime fasi si sia mossa velocemente seguendo i percorsi delle principali infrastrutture di trasporto del paese. "I 200.000 ricoveri che sarebbero stati necessari senza restrizioni avrebbero sicuramente ecceduto la capacità degli ospedali - sostiene Marino Gatto, professore di Ecologia del Politecnico di Milano e primo autore dello studio, - Possiamo concludere che le misure molto restrittive imposte a partire dal 10 marzo, il cui effetto abbiamo potuto osservare solo parzialmente nel periodo analizzato che si concludeva il 25 marzo, sono responsabili del calo nei contagi che osserviamo in questi giorni". "Aggiornando il modello con i dati attuali, le nostre proiezioni confermano una discesa dei contagi nelle prossime settimane se le attuali misure di restrizione saranno mantenute - aggiunge Enrico Bertuzzo, professore di Idrologia all'Università Ca' Foscari Venezia e coautore dello studio - Tuttavia, l'incertezza è ancora elevata ed ogni nuovo dato disponibile è importante per comprendere la dinamica dell'epidemia e la sua possibile evoluzione futura". Gli scienziati autori dello studio hanno una consolidata esperienza nello studio della diffusione di epidemie, in particolare del colera e di altre malattie legate all'acqua. I risultati delle loro precedenti ricerche sono serviti all'Organizzazione Mondiale della Sanità e a Medici senza Frontiere per lo sviluppo delle strategie di intervento per limitare la diffusione di queste malattie. (Com)