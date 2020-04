Casa: Figliomeni (Fd'I), annunci non mantenuti su sanificazioni Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Diversi cittadini residenti nelle case popolari, tra cui quelli di via Tovaglieri, zona Tor Tre Teste, di proprietà del Comune di Roma, lamentano la mancata sanificazione degli ambienti, un utile deterrente di contrasto per il coronavirus. Lo afferma Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "La preoccupazione dei cittadini è evidente, anche alla luce del fatto che nei giorni scorsi sono avvenuti alcuni decessi nel comprensorio, tra cui una persona che è rimasta morta in casa per molto tempo, e quindi sarebbe utile accelerare gli interventi. Da tempo denunciamo le sommarie sanificazioni da parte dell’Amministrazione capitolina in tutti i luoghi pubblici, vedi strade, uffici, giardini, mezzi di trasporto, in netto contrasto con quanto affermato nel corso delle settimane dal sindaco Raggi nei suoi consueti spot. Abbiamo presentato un accesso agli atti e un’interrogazione per sollecitare l’amministrazione ad eseguire una massiccia opera di pulizia igienizzante negli immobili di edilizia popolare, che in un momento emergenziale come questo possono essere un valido aiuto di contrasto al virus”, conclude Figliomeni. (Com)