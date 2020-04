Scuola: Brignone-Grillo (Possibile), decreto confonde ancora più idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e la responsabile della campagna "Alla base la Scuola", Eulalia Grillo, sostengono che "il decreto scuola della ministra Azzolina confonde ancor di più le idee e lascia il personale in preda a molti interrogativi". In una nota quindi spiegano: "Se infatti da un lato compare l'obbligo per le scuole di assicurare la didattica a distanza, non vi è l'obbligo per gli alunni di frequentare le lezioni e tutto è lasciato al buon senso di studenti e famiglie, oltre che alle raccomandazioni della scuola. Ci sono famiglie che stanno vivendo l'emergenza epidemiologica in casa o con parenti in ospedale, altre che hanno perso il lavoro e sono in gravissima crisi al limite del sostentamento, e ancora realtà scolastiche periferiche in cui già in condizioni normali il tasso della dispersione scolastica sfiora il 30 per cento". (segue) (Com)