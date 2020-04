Scuola: Brignone-Grillo (Possibile), decreto confonde ancora più idee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto, concludono Brignone e Grillo, "c'è una totale mancanza di visione per l'anno prossimo: benissimo un periodo di recupero-potenziamento a inizio anno scolastico, ma con quali insegnanti e con quali modalità? L'avvio dell'anno scolastico è una macchina complessa che richiede mesi di preparazione per partire puntuale, non si può continuare ad agire con provvedimenti-toppa. Dopo due mesi dall'inizio dell'emergenza epidemiologica occorre individuare subito una strategia che metta le amministrazioni periferiche e le scuole nelle condizioni di predisporre l'avvio delle lezioni". (Com)