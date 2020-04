Trasporti: dipartimento Mobilità, per delibera metro D in attesa variazione bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera sulla metro D è tornata in dipartimento in attesa che ci siano le risorse finanziarie per essere approvata. Il provvedimento serve a saldare le somme ritenute dovute alla società che ha effettuato la proposta: abbiamo richiesto una variazione di bilancio per finanziarla, non appena ci saranno le risorse per noi la delibera è pronta per essere ri-trasmessa e votata". Lo ha detto il direttore della direzione Infrastrutture di Roma Capitale Marco Vona nel corso della seduta di questa mattina della commissione capitolina Mobilità. (Rer)