Speciale energia: Wood Mackenzie, Covid-19 colpirà settore fotovoltaico, calo del 18 per cento nel 2020

- La pandemia di coronavirus avrà un impatto significativo sul mercato globale del solare fotovoltaico. L'edilizia e lo sviluppo stanno rallentando mentre i paesi di tutto il mondo applicano blocchi senza precedenti. Mentre l'economia mondiale sta affrontando gravi perturbazioni economiche, il gruppo di consulenza globale Wood Mackenzie ha ridimensionato le sue previsioni per le installazioni del 2020 da 129,5 gigawatt (GW) a 106,4 GW, con una riduzione del 18 per cento. "Il prossimo anno sarà impegnativo anche per il solare. Partiamo dal presupposto che il danno economico causato dalla pandemia e dal crollo concomitante dei prezzi del petrolio farà precipitare il mondo nella recessione nel 2020", ha detto Tom Heggarty, principale analista del comparto solare. "Sebbene prevediamo una forte ripresa economica per il prossimo anno, i progetti che dovrebbero essere realizzati nel 2021 vengono sviluppati e finanziati oggi. Quando arriverà la recessione, non tutte le attività andranno avanti come previsto. Il calo della domanda sarà in qualche modo compensato dallo spill-over di progetti in ritardo dal 2020 al 2021. Abbiamo ridotto le nostre previsioni per il 2021 da 127,2 GW a 123,6 GW, in calo del 3 per cento", ha aggiunto l'esperto. Heggarty ha affermato che l'impatto della crisi causata dalla pandemia varierà da paese a paese. In Cina - l'epicentro iniziale dell'epidemia - gli indicatori economici suggeriscono che è in atto una ripresa. "La produzione di wafer, celle e moduli sta tornando alla piena capacità e la costruzione in molti siti del progetto è ripresa", ha detto Heggarty. "Prevediamo che l'impatto sul mercato fotovoltaico cinese (sia a monte che a valle) non continuerà oltre la fine del secondo trimestre di quest'anno. Al contrario, in Europa e Nord America, è probabile che i blocchi in una forma o nell'altra proseguiranno nel secondo trimestre e possibilmente anche nel terzo". "Altre regioni come l'America Latina e l'Africa sono state - finora - meno colpite dall'epidemia di coronavirus. Tuttavia prevediamo gravi interruzioni anche in queste regioni mentre ci spostiamo verso la metà dell'anno", ha aggiunto l'analista di Wood Mackenzie. Diversi settori del mercato subiranno conseguenze. I progetti di costruzione saranno i primi a risentire del blocco. "Per i progetti in fase avanzata dello sviluppo, tuttavia, dovremmo principalmente parlare di ritardi piuttosto che di cancellazioni", ha affermato Heggarty. La fase attuale è particolarmente ricca di sfide. "Le aste sono in ritardo, i negoziati sui Power Purchase Agreement sono stati fermati e le autorizzazioni stanno rallentando. I deboli prezzi dell'energia e il crollo dei tassi di cambio stanno gravemente danneggiando l'economia dei nuovi investimenti in una vasta gamma di paesi. I progetti previsti per il 2021 saranno più difficili da portare sul mercato in tempo, a patto che vengano ultimati", ha detto ancora l'esperto. Il settore della generazione distribuita (la produzione di energia elettrica in unità di autoproduzione di piccole dimensioni disperse) sarà anch'essa colpita dalla crisi. Gli installatori lavorano spesso su piccoli tetti, in stretta vicinanza con i clienti. Ciò rappresenta una sfida ovvia all'osservanza delle normative sul distanziamento sociale e le installazioni residenziali in molti paesi (volontariamente o involontariamente) hanno rallentato o arrestato del tutto. Anche la prospettiva di una recessione globale all'orizzonte è preoccupante. Wood Mackenzie ipotizza che il Pil globale si contrarrà del 2 per cento nel 2020. In una fase di crisi, e in un contesto di crescente disoccupazione, molti potenziali consumatori residenziali e commerciali ridurranno la spesa discrezionale. A parità di condizioni, gli impianti solari fotovoltaici distribuiti saranno inferiori rispetto a un ambiente economico più positivo. Heggarty ha aggiunto: "Le misure di stimolo sono già state attivate e senza dubbio ce ne saranno altre a venire man mano che le sfide immediate poste dal coronavirus svaniranno e l'attenzione si concentrerà sulla ripresa. Se - ed è un grande 'se' - la spesa post-coronavirus sarà diretta verso gli sforzi di decarbonizzazione, il solare fotovoltaico potrebbe trarne beneficio". (Res)