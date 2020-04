Speciale energia: Bulgaria Bdz Passengers firma accordo da 13 milioni di euro con Lukoil per acquisto gasolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria Bdz Passengers, controllata del gruppo delle Ferrovie dello stato bulgare (Bdz), ha siglato un accordo per l’acquisto di gasolio per un valore di 25,7 milioni di lev (circa 13,1 milioni di euro) con Lukoil Bulgaria. Il contratto triennale prevede la fornitura di 15,6 milioni di litri di gasolio, secondo quanto riferito dalla stessa Bdz Passengers in una dichiarazione. L'accordo è stato firmato il 10 marzo. Quattro società hanno presentato offerte nella gara d'appalto. Lukoil ha iniziato a operare in Bulgaria il 12 ottobre 1999, diventando titolare di una partecipazione di controllo in Neftoсhim Ad, la raffineria di maggiore capacità nella penisola balcanica. (Bus)