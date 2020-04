Speciale energia: crolla prezzo petrolio sulla Borsa di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio è crollato ieri sulla Borsa di New York del 9 per cento, con i future scambiati a 22,6 dollari al barile, in concomitanza con le prime indiscrezioni sul taglio della produzione da parte del gruppo Opec+ pari a circa 10 milioni di barili al giorno per due mesi. Le politiche di taglio vagliate da Arabia Saudita e Russia (il primo principale produttore Opec e il secondo principale produttore al di fuori del Cartello) si scontrano con le stime che prevedono una contrazione della domanda di ben 35 milioni di barili al giorno. (Nys)