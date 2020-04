Roma: Bordoni (Lega), in via Odescalchi restano macerie ex mercato rionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: "Una lunga distesa di cumuli di macerie in via Odescalchi che ancora nessuno ha provveduto a rimuovere. Nelle strade deserte di questi giorni di emergenza Covid fa ancora più effetto vedere ridotto così l'ex mercato rionale dell'VIII Municipio , una visione che rimarca lo stato di abbandono che si vive nel territorio". "Lo stop forzato del traffico e di tutte le attività - aggiunge Bordoni - dovrebbe essere occasione per occuparsi in via prioritaria di decoro urbano. In un contesto dove disinfestazione e sanificazione delle strade sono indispensabili non si spiega come via Odescalchi possa restare esonerata come esempio di degrado frutto di mala gestione e di incomprensibili falle burocratiche che impediscono all'Amministrazione di intervenire laddove serve. Avevamo già presentato un'interrogazione per sollecitare un intervento urgente finalizzato alla rimozione dei detriti e dei chioschi rimasti e che cadono a pezzi ma nulla è stato fatto. Torniamo a chiedere di intervenire perché il materiale di risulta non può essere abbandonato su uno spartitraffico in mezzo alla strada in un'area non sicura e facilmente accessibile a chiunque". (Com)