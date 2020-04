Coronavirus: in provincia di Monza individuate due strutture per quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Luca Santambrogio ha inviato al Dipartimento della Protezione civile nazionale un report con i dettagli del progetto “Brianza Insieme” partendo dalla presentazione delle strutture individuate. Dopo una serie di sopralluoghi effettuati da personale medico e tecnico dei dipartimenti competenti dell’Ats, sono risultate idonee due strutture: Villa Sacro Cuore a Triuggio ( proprietà del Centro Pastrorale Ambriosiano) e la Casa di Accoglienza Madre di Teresa di Calcutta a Veduggio ( proprietà della Parrocchia San Martino Vescovo) che, nel complesso possono ospitare circa 169 pazienti in ambienti confortevoli che permettono il distanziamento richiesto in regime di sorveglianza sanitaria e sociale. In particolare il progetto di Triuggio è destinato a soggetti Covid positivi che non possono dimorare presso il proprio domicilio e che non necessitano di cure mediche particolari ad esclusione dell’assunzione di farmaci in via autonoma, mentre la casa di accglienza Madre Teresa di Calcutta è destinato a soggetti Covid negativi che non possono dimorare presso il proprio domicilio a causa dell’assenza di una rete informale e assistenziale familiare legata al ricovero o alla presenza al domicilio di “care giver” Covid positivo e con abitazione priva di idoneità per il distanziamento sociale. (com)