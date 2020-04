Coronavirus: Gallera, presidente Fontana firmato nomina commissione su Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato un decreto di nomina della commissione sulla rsa. Lo ha annunciato l'assessore al welfare Giulio Gallera, durante un punto stampa in corso a Palazzo Lombardia. Presidente della commissione sarà Mauro Agnello, che è stato direttore dell'agenzia dei controlli sul sistema socio sanitario lombardo per circa due anni. Gli altri componenti sono il professor Furio Zucco, specializzato in anestesiologia, rianimazione e riabilitazione, Roberto Bernabei, professore ordinario di medicina interna dell'università Cattolica di Milano, il professor Giuliano Rizzardini, direttore responsabile del reparto malattie infettive dell'Ospedale sacco di Milano, il dottor Roberto Blacco, dirigente dell'osservatorio statistico regionale, il professor Matteo cesari, professore Ordinario all'università di Milano e presidente della scuola di specializzazione in geriatria, il professor Pierachille Santus, direttore responsabile della Pneumologia dell'Ospedale Sacco, la dottoressa Luciana Bevilacqua esperta di risk management, la dottoressa Maria Cristina Opezzo, medico legale, e il professor Carlo Signorelli dell'ospedale San Raffaele direttore della scuola di specializzazione in igiene. (segue) (Rem)