Coronavirus: Gallera, presidente Fontana firmato nomina commissione su Rsa (2)

- “Questi sono i componenti della commissione che inizierà a lavorare subito – ha spiegato Gallera – e ricordiamo che l'obiettivo di questa commissione è la valutazione della mortalità riconducibile al coronavirus all'interno delle rsa e delle sue variabilità; il confronto tra il periodo 2019 e il 2020 della mortalità interna alle rsa e quella della popolazione anziana; approfondimenti relativi alle procedure messe in atto nelle rsa con eccessi di mortalità rispetto a quelle in cui la mortalità è riconducibile a covid è stata minima o assente; la valutazione delle strategie di protezione degli operatori messe in atto; la valutazione delle strategie di isolamento dei pazienti messe in atto; la valutazione delle strategie di sorveglianza messe in atto; la valutazione dell'assistenza complessiva prestata ai pazienti covid o sospetti covid”. “Quindi – ha chiarito l'assessore – abbiamo individuato una commissione di altissimo livello, autonoma e indipendente, che vogliamo faccia una valutazione che si basa sui dati, se lo riterrà anche sulle singole strutture, su ciò che hanno fatto i gestori delle rsa”. “Alla Regione – ha concluso Gallera – spetta da un lato l'indicazione di linee guida, che la Regione ha fatto in maniera ampia in questi mesi, e di sorveglianza. Quindi noi assegniamo le valutazioni a un ente terzo che ci sembra il modo più trasparente, oggettivo e chiaro di fare una seria valutazione su questo tema”. (Rem)