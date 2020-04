Coronavirus: Gelmini (FI), Pd esce allo scoperto e propone corona-tassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, accusa il Pd di voler mettere le mani nelle tasche degli italiani. "Scrivono contributo di solidarietà, si legge corona-tassa - osserva in una nota la parlamentare -. Il Partito democratico esce allo scoperto e propone di mettere le mani nelle tasche degli italiani per far fronte all'emergenza coronavirus. Come? Per il 2020 e 2021 i cittadini con redditi superiori a 80 mila euro dovranno versare contro la loro volontà un contributo allo Stato". Gelmini conclude: "Il calcolo magari verrà fatto con la prossima dichiarazione dei redditi, relativa cioè al 2019, anno nel quale professionisti e partite Iva hanno fatturato e guadagnato regolarmente: tanti che oggi non lavorano dovrebbero anche pagare. Geniale davvero".(Com)