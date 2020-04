Scuola: Campidoglio, ultimi giorni per accettazione posto anno scolastico 2020/2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ricorda "che c'è tempo fino al 16 aprile per l'accettazione del posto alla scuola dell'infanzia capitolina per l'anno scolastico 2020/2021". "Tutti coloro che nella graduatoria definitiva hanno ottenuto una collocazione utile all'ottenimento del posto - spiega il comunicato del Campidoglio - devono confermarne l'accettazione, pena la decadenza. La modalità prevista è quella on line. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito di Roma Capitale". (Com)