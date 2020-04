Albania: coronavirus, allentate misure restrittive, a fine maggio riprende gran parte delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal prossimo lunedì il governo albanese ha deciso di allentare le misure restrittive adottate per prevenire il diffondersi della pandemia Covid 19, mentre alla fine del prossimo mese di maggio, potrà riprendere gran parte dell'attività economica: lo ha annunciato oggi il premier albanese Edi Rama. Secondo Rama, "la curva del contatio è più bassa delle nostre attese più ottimistiche". Negli ultimi tre giorni in Albania si sono registrati solo 31 casi, mentre il totale dei contagiati è a quota 416 persone. Il governo prevede di estendere la fascia oraria per la libera circolazione delle persone fino alle 17.30 dalle ore 13.00 in cui è possibile muoversi fino adesso. Stesso orario che sarà valido, nelle intenzioni del governo, anche per i negozi di alimentari, le farmacie e le banche. (segue) (Alt)