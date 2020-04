Albania: coronavirus, allentate misure restrittive, a fine maggio riprende gran parte delle attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha sottolineato che "siamo nelle condizioni in cui possiamo vedere con ottimismo la fine del mese di maggio come l'uscita da questa prima fase di confronto con questo nemico invisibile, e di seguito gran parte dell'attività economica potrebbe ritornare ad una nuova normalità e in molti potrebbero tornare al lavoro, in rispetto, naturalmente di nuove regole ben precise". E a proposito delle regole, il governo presenterà la prossima settimana in parlamento una serie di modifiche al codice penale e a quello stradale, che prevedono dure sanzioni e persino la condanna in carcere per chi violerà le misure di sicurezza "per non mettere a rischio i risultati ottenuti con tanti sacrifice", ha precisato il premier. (Alt)