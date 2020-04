Speciale energia: Libia, compagnia elettrica Gecol annuncia blackout totale nelle regioni occidentali e meridionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica libica General Electricity Company of Libya (Gecol) ha annunciato che le regioni occidentali e meridionali della Libia sono entrate in un blackout totale a causa della chiusura della valvola della linea del gas nell'area di Sidi al Sayeh, che fornisce parte del combustibile per la generazione di elettricità nella regione occidentale. In una nota, GecolL ha spiegato che "ingegneri e tecnici nelle stazioni di conversione e generazione, nonché nelle sale operative e di controllo, stanno cercando di riparare la rete elettrica nella regione". Nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, un gruppo armato sconosciuto ha chiuso la valvola della linea del gas nell'area di Sidi al Sayeh, a sud della capitale libica Tripoli. (Lit)