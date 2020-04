Speciale energia: Francia, le stazioni per la ricarica di macchine elettriche insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i punti di ricarica per le vetture elettriche non sono ancora abbastanza. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che nei primi due mesi dell'anno nel paese sono stati vendute 20.404 macchine elettriche, il 244 per cento in più rispetto all stesso periodo dell'anno precedente, mentre le vendite dei modelli ibridi sono salite al 22 per cento, con 7.713unità. “Bisogna studiare gli spostamenti e costruire le stazioni nei posti dove è stato identificato il bisogno”, ha detto Joseph Beretta, presidente di Avere France, associazione che riunisce le aziende del settore della mobilità elettrica. Il governo si è prefissato come obiettivo la creazione di 100mila nuove stazioni entro il 2022. Per il momento ne sono state installate 30mila. (Res)