Speciale energia: India, consumo carburanti diminuito del 18 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di carburanti in India si è ridotto del 17,79 per cento a marzo, scendendo a 16,08 milioni di tonnellate, il calo maggiore da più di dieci anni, dovuto al blocco delle attività e dei movimenti non essenziali imposto il 25 marzo per tre settimane. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). La domanda di diesel si è contratta del 24,23 per cento, a 5,65 milioni di tonnellate; quella di benzina del 16,37 per cento, a 2,15 milioni di tonnellate. (Inn)