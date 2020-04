Uruguay: governo accelera presentazione pacchetto leggi per realizzare programma di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della coalizione all'opposizione Frente Amplio (Fa), Carolina Cosse, ha criticato la decisione del presidente. "Si tratta di un pessimo segnale, l'urgenza oggi è superare questa crisi in democrazia collaborando e preparandoci per il dopo", ha scritto Cosse sul suo profilo twitter. "Ci sono più di 100 mila persone con sussidio di disoccupazione, non è il momento", ha aggiunto il senatore, ex candidato alla vicepresidenza alle ultime primarie del Fa. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Observador" il progetto sarà presentato prima in Senato, dove verrà creata una commissione speciale per analizzare il testo. Una volta entrato in parlamento, i senatori avranno 45 giorni per approvare il pacchetto e girarlo alla camera. I deputati avranno 15 giorni per discutere eventuali modifiche e 30 giorni per approvare il testo in seconda lettura. (segue) (Abu)