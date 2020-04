Uruguay: governo accelera presentazione pacchetto leggi per realizzare programma di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sul fronte economico il governo ha già stanziato 400 milioni di dollari nella lotta contra la pandemia. Si tratta di una cifra equivalente allo 0,7 per cento del Pil e al 50 per cento della riduzione di spesa prevista dall'esecutivo prima dello scoppio della crisi. Il governo punta inoltre a ricevere nelle prossime settimane circa 2,5 miliardi di dollari da organismi finanziari multilaterali per affrontare l'impatto sull'economia della pandemia. "Abbiamo fatto richiesta di un anticipo sui tempi sulle linee di credito già accordate e abbiamo chiesto alcuni prestiti addizionali", ha dichiarato su questo punto il ministro dell'Economia, Azucena Arbeleche. (segue) (Abu)