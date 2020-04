Coronavirus: Gallera, da Regione Lombardia nessuno ha detto a operatori rsa di togliere mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Regione Lombardia nessuno ha detto agli operatori sanitari delle residenze sanitarie assistenziali (rsa) di non usare le mascherine. Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo in conferenza stampa a chi gli chiedeva se dai vertici sanitari della Regione fossero state emanate direttive per non far indossare i dispositivi di protezione individuali portati da casa dagli operatori delle rsa perché avrebbero potuto spaventare gli ospiti delle strutture. "Da Regione Lombardia sicuramente no, da noi sono arrivate delle linee guida molto chiare come ad esempio all'allegato 5 delle delibera c'è scritto addirittura che tipo di mascherine devono indossare gli addetti alle pulizie e i visitatori", ha spiegato Gallera. (Rem)