Coronavirus: a Pomezia martedì 14 aprile primo Consiglio comunale in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Pomezia si farà in videoconferenza. La decisione del presidente del Consiglio Stefania Padula, vista l’emergenza legata al Coronavirus, riguarda in via straordinaria le prossime sedute del Consiglio comunale e tutte le sue articolazioni operative e funzionali (conferenza statuto, conferenza capigruppo, commissioni consiliari), unicamente fino alla cessazione dello stato emergenziale. "La piattaforma on line per la videoconferenza è messa a disposizione dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, quindi senza aggravio economico per le casse dell'Ente, e garantirà in simultanea l'accesso audio-video a tutti i consiglieri, al segretario comunale, al sindaco e ai componenti della giunta e a ogni altro soggetto invitato. "In seguito all’emergenza epidemiologica – spiega la presidente Padula - i recenti Dpcm hanno consentito ai Comuni di svolgere le sedute in videoconferenza, anche laddove manchi una espressa previsione nello Statuto e nel Regolamento del singolo Ente. È per questo motivo che ho ritenuto di cogliere questa opportunità, al fine di riprendere l’attività amministrativa e procedere con i lavori. In questo modo possiamo portare avanti tutte le nostre attività in continuità e porre il nostro Comune al passo con i tempi. Altra importante novità è la decisione di far trasformare la capigruppo in una cabina di regia, allargata alla partecipazione di soggetti facenti parte della Giunta, a seconda degli argomenti, cosicché i Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, potranno condividere le informazioni. La pandemia che stiamo subendo, ma che affrontiamo ogni giorno con coraggio, imporrà a tutti noi nuove modalità di svolgimento delle attività, ma potrà essere di spunto per migliorarle anche in fase di post emergenza". Il Consiglio comunale si svolgerà martedì 14 aprile alle ore 16.30 e sarà trasmesso, come sempre, in streaming. Il link a cui la cittadinanza potrà accedere per seguire i lavori dell’assise sarà reso pubblico nella stessa giornata di martedì. (Com)