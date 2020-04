Coronavirus: Battistini (Fist Cisl Lombardia), sospensione rate mutui non è automatica e non è per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una situazione di emergenza è fondamentale evitare di creare confusione e comunicare in modo chiaro, non limitandosi a slogan: la sospensione delle rate del mutuo non è automatica e non è garantita a tutti, è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto e va richiesta alla banca con cui è in corso il prestito". Lo afferma in una nota Andrea Battistini, segretario generale Fist Cisl Lombardia, che ricorda come i lavoratori bancari siano in prima linea ed "è indispensabile che vengano automatizzate molte procedure, dall'anticipo del pagamento della cassa integrazione, alla sospensione delle rate, al "Decreto Imprese" che garantisce liquidità alle imprese per rilanciare la nostra economia, e che gli accessi alle filiali siano limitati ai casi di necessità, avvengano su appuntamento, con l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, a partire dalla mascherina". "Le banche garantiscono il loro servizio al Paese in questo momento difficile, nel rispetto della normativa, con modalità organizzative diverse, a tutela della salute dei clienti e degli addetti – conclude Battistini - . È necessaria la collaborazione di tutti per contrastare la diffusione del virus evitando, ancora, spostamenti inutili e potenzialmente pericolosi". (Com)