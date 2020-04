Territori palestinesi: Banca mondiale, Pil in calo del 2,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede che il prodotto interno lordo (Pil) dei Territori palestinesi (Cisgiordania e Striscia di Gaza) si contrarrà del 3,5 per cento nel 2020, per poi tornare a crescere del 2,1 per cento nel 2021 e del 2,4 per cento nel 2022. Nel suo ultimo rapporto sull’economia nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), l’istituto internazionale spiega che a seguito di una crisi fiscale nel 2019, l'economia palestinese avrebbe dovuto riprendersi lentamente nel 2020. Tuttavia, l'epidemia Covid-19 sembra pesare in gran parte sull'attività economica. Le condizioni di vita sono difficili, con un quarto della forza lavoro disoccupata e il 24 percento dei palestinesi che vivono con meno di 5 dollari al giorno. Un calo più ampio del previsto degli aiuti e un'ulteriore diffusione della Covid-19 comportano significativi rischi al ribasso per l’economia, sottolinea la Banca mondiale. (Res)