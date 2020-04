Eurasia: Russia fornisce test per coronavirus a paesi Uee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha consegnato test per la diagnostica del coronavirus ai partner dell'Unione economica eurasiatica (Uee), che hanno permesso di identificare i primi casi della malattia in Bielorussia, Armenia e Kirghizistan. Lo ha affermato il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, durante una riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico. "La Russia ha già consegnato i sistemi di test per tale diagnostica ai partner dell'Unione. Con il loro aiuto, in particolare, i primi casi di malattia sono stati rilevati in Bielorussia, Armenia e Kirghizistan", ha detto Mishustin durante la videoconferenza, ripresa dall'ufficio stampa del Consiglio dei Ministri. Il capo del governo della Federazione Russa ha sottolineato, in particolare, che "le misure preventive aiuteranno ad appianare il picco del tasso di incidenza", in questo modo ospedali, medici e l'intero sistema sanitario saranno in grado di far fronte all'aumento del carico di lavoro. (Rum)