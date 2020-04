Marocco: Banca mondiale prevede nel 2020 la prima recessione da oltre 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede che l’economia fin qui in crescita del Marocco subirà una contrazione di 1,7 punti percentuali del prodotto interno lordo (Pil) nel 2020, causando la prima recessione in oltre 20 anni. Nel suo ultimo rapporto sull’economia nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), l’istituto finanziario con sede a Washington sottolinea come in Marocco gli effetti globali della pandemia di Covid-19 si sommino ai problemi domestici e alla siccità. “Di conseguenza, l'economia del Marocco dovrebbe subire di una recessione quest'anno, la prima in oltre due decenni. I deficit si deterioreranno, aumentando in modo significativo le esigenze di finanziamento. Sono aumentate le richieste di finanziamento esterno, che è alla base dell'imperativo di consolidare le riserve estere. Sia il debito del governo centrale che il debito estero aumenteranno, ma rimarranno sostenibili”, afferma il rapporto. L’organismo internazionale prevede che l’economia marocchina tornerà a crescere del 5,5 per cento nel 2021 e del 4,1 per cento nel 2020, con ritmi dunque più sostenuti rispetto al 3,0 per cento del 2018 e del 2,3 per cento del 2019. Ma, avverte, “le prospettive rimangono soggette a significativi rischi al ribasso, inclusi una più grave e una maggiore durata della pandemia”. (Res)