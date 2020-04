Ue: Carfagna, unica certezza è debolezza governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, dopo la riunione dell'Eurogruppo fa notare che l'unica certezza al momento è la "debolezza del governo Conte". "Non capisco come faccia il governo a cantare vittoria dopo la riunione dell'Eurogruppo - sottolinea Carfagna -. Nel documento conclusivo c'è scritto a chiare lettere tutto ciò che volevano Germania e Olanda, mentre c'è solo un vago cenno a quello che chiedeva il governo italiano. È vero, la partita non è finita ma di sicuro è iniziata male. Stando così le cose, le uniche vere certezze emerse dall'Eurogruppo sono la debolezza dell'esecutivo a livello internazionale e la miopia dei governi tedesco e olandese. Se non torniamo a casa con una sconfitta totale, ossia solo con l'eventuale accesso alle risorse limitate del Mes, lo dobbiamo più all'impegno della Commissione europea, che ha lavorato per l'introduzione dei fondi Sure per la cassa integrazione e di quelli Bei per le imprese, che al governo Conte".(Com)