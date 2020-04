Gabon: Fmi stanzia 147 milioni di dollari per fronteggiare emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato lo stanziamento di 147 milioni di dollari per aiutare il Gabon a far fronte all'impatto della pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il Fondo in una nota. “A breve termine, è garantito un temporaneo ampliamento del deficit di bilancio per contenere la diffusione del virus e compensare l'impatto sociale ed economico della pandemia”, ha dichiarato il vicedirettore generale dell'Fmi, Mitsuhiro Furusawa. In Gabon si registrano al momento 44 casi confermati di coronavirus e un decesso. (Res)