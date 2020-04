Coronavirus: spintona cc e tenta fuga a controllo, arrestato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un marocchino di 44 anni destinatario di un ordine di carcerazione per maltrattamenti famigliari è stato arrestato giovedì notte a Milano nell’ambito dei controlli per il rispetto delle norme del distanziamento sociale per il coronavirus. I carabinieri del nucleo radiomobile alle 23.50 hanno fermato in via Cassinis, periferia Sud, un taxi sul quale viaggiava come cliente il nordafricano. Quando i militari, in collaborazione con i colleghi della compagnia Duomo e Monforte, gli hanno chiesto i documenti per identificarlo, il 44enne ha spintonato un operatore facendolo cadere a terra e ha tentato la fuga a piedi. Tuttavia, dopo un breve inseguimento e una colluttazione, il 44enne è stato bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 44enne deve espiare in carcere una pena di 2 anni quindi è stato accompagnato a Bollate. Inoltre è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. (Rem)