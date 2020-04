Ue: Lucaselli (Fd'I), con governo Conte calpesti e derisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, dichiara che "con il governo Conte siamo 'calpesti e derisi' in Europa" e in una nota spiega: "L'accordo sul Meccanismo europeo di stabilità è un compromesso al ribasso che non scioglie per nulla il nodo della possibilità di ridare ossigeno alla nostra economia, fare investimenti e cercare di restituire slancio ai settori chiave". Per la parlamentare, "il sistema di Mes mantiene infatti l'impostazione capestro per tutto ciò che non riguarda le spese sanitarie. Di fatto, i nodi rimangono tutti lì sul tavolo, gli eurobond sono soltanto un miraggio e si creano i presupposti per un disastro sulle spalle degli italiani". Conte, di fatto, conclude la parlamentare azzurra, "ha preso il Paese per i fondelli. Oltre ad essere l'ennesima partita persa per l'Italia si conferma la difficoltà nel processo di integrazione europea, che vede oramai un solco sempre più profondo a sfavore dei Paesi mediterranei". (Com)