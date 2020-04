Bahrein: Banca mondiale, contrazione Pil del 2,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del regno del Bahrein si contrarrà del 2,5 nel 2020 a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus, per poi ritornare a crescere del 3 per cento nel 2021. È quanto si apprende dall’ultimo rapporto sull’economia nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) redatto dalla Banca mondiale. Secondo il rapporto, la crescita economica globale rallenterà quest’anno a causa delle perturbazioni economiche associate alla pandemia di Covid-19 che indeboliranno la domanda di petrolio e peseranno pesantemente sull'attività non petrolifera. Una fonte chiave di stress per la monarchia saranno i grandi pagamenti di interessi sul debito estero, che intensificano la pressione sulle riserve strategiche. I rischi al ribasso derivano dalle doppie crisi per il Golfo del continuo calo dei prezzi del petrolio e dell'epidemia di coronavirus. (Res)