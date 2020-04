Iran: Banca mondiale prevede secondo anno di recessione nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia iraniana si contrarrà per il secondo anno consecutivo registrando nel 2020 un -3,7 per cento dopo il record di -8,7 per cento del 2019, ritornando verso la crescita nel 2021 quando il Pil potrebbe crescere dell’1,3 per cento. È quanto si apprende dall’ultimo rapporto sull’economia nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) redatto dalla Banca mondiale. A pesare sulla situazione economica dell’Iran è soprattutto l'inasprimento delle sanzioni statunitensi e la pandemia di coronavirus. Secondo la Banca mondiale, l'inflazione e la disoccupazione rimangono elevate rispetto alle medie regionali. Il disavanzo fiscale si è ampliato a causa di entrate non realizzate dovuto alla diminuzione dell'avanzo delle partite correnti. (Res)