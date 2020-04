Kuwait: Banca mondiale prevede crescita zero per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica del Kuwait si attesterà a 0 nel 2020, per poi ritornare a salire nel 2021 all’1,6 per cento. Secondo quanto riferisce un rapporto sull’economia nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) redatto dalla Banca mondiale, in Kuwait i bassi prezzi del petrolio e la minore produzione hanno rallentato la crescita economica nel 2019 (0,7 per cento). La brusca flessione dei prezzi del petrolio a seguito del fallimento dell’accordo Opec+ lo scorso 6 marzo e i problemi per l’economia mondiale derivanti dalla pandemia di coronavirus, verranno assorbite da riserve fiscali e finanziarie, a spese della sostenibilità e della diversificazione dell’economia, secondo la Banca mondiale. “Ciò sottolinea la necessità di attuare riforme fiscali e strutturali per diversificare gli idrocarburi, sostenere l'attività del settore privato e gettare le basi per un modello di crescita più sostenibile”, precisa la Banca mondiale. (Res)