Giustizia: Fico su Moby Prince, ricercare verità è impegno cui Stato non può sottrarsi

- Ricercare verità e giustizia è un impegno cui lo Stato non può mai sottrarsi: abbiamo il dovere di non dimenticare il terribile disastro della Moby Prince. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in merito al al disastro del Moby Prince, sinistro marittimo avvenuto la sera del 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince, di proprietà della Nav.Ar.Ma., entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. "Grazie ai familiari delle vittime che con la loro testimonianza quotidiana - conclude la terza carica dello Stato su Twitter - forniscono un contributo fondamentale".(Rin)