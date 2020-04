Bosnia: a rischio finanziamento Fmi da 330 milioni di euro per mancato accordo su spartizione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento di 330 milioni di euro approvato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per la lotta alle conseguenze dell'epidemia da coronavirus in Bosnia potrebbe non essere erogato, a causa del mancato accordo interno al paese sulla spartizione. Lo ha riferito oggi il sito di informazione "Klix", citando dichiarazioni dei rappresentanti dell'Fmi, ma anche dell'ambasciata Usa a Sarajevo. Il Partito d'azione democratica (Sda, il primo partito tra i bosniaci musulmani) ha accusato l'Unione democratica croata (Hdz, che spinge sulla decentralizzazione del paese) di avere "voluto includere i cantoni nel potere decisionale sul finanziamento". (segue) (Bos)