Bosnia: a rischio finanziamento Fmi da 330 milioni di euro per mancato accordo su spartizione interna (2)

- Il premier della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia, Fadil Novalic ha dichiarato che "le regole sulla spartizione dei finanziamenti dell'Fmi esistono da 22 ani e non sono mai state cambiate, motivo per cui non vedo il perché del tentativo di cambiarle ora". Novalic ha detto che "per la prima volta in 22 anni vorremmo includere anche i cantoni e avere 17 firme, apposto delle sette attuali, sulla lettera d'intenti all'Fmi, con un principio molto complicato per raggiungere accordi". Novalic ha dichiarato che "per quanto mi riguarda, ho già firmato la lettera d'intenti, in qualità del premier federale, e sta ora all'Hdz firmarla o non firmarla". (segue) (Bos)